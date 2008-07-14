Тимошенко висловила співчуття з приводу трагічної загибелі Геремека

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття прем`єр-міністрові Польщі Дональду ТУСКУ у зв’язку із загибеллю в автокатастрофі колишнього міністра закордонних справ Польщі, професора Броніслава Геремека.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що Україна з глибоким сумом сприйняла звістку про трагічну загибель 13 липня видатного польського державного і громадського діяча, відомого ученого, борця за демократію і великого друга України – Броніслава Геремека.

Прем’єр-міністр також висловила найщиріші співчуття народу Польщі, рідним та близьким загиблого. При цьому вона зазначила, що в особі Броніслава Геремека Україна втратила провідного захисника загальнолюдських цінностей, що було продемонстровано ним під час помаранчевої революції, видатного прихильника євроінтеграції України, а також палкого провідника у справі поглибленого українсько-польського співробітництва і зближення двох держав.

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 липня, Броніслав Геремек загинув у автокатастрофі. З невідомих причин автомобіль, яким керував 76-річний Б.Геремек, винесло на зустрічну смугу, де він «лоб у лоб» зіткнувся з іншою автівкою. Професор Б.Геремек загинув на місці. Інший водій у важкому стані був доправлений до лікарні.

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