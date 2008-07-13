В автокатастрофі загинув ветеран польської "Солідарності" (додані фото)

В автокатастрофі сьогодні загинув колишній міністр закордонних справ Польщі, професор Броніслав Геремек. Про його смерть повідомив представник поліції Велькопольського воєводства.

Як передає ІТАР-ТАРС, з невідомих причин автомобіль, яким керував 76-річний Б.Геремек, викинуло на стрічну смугу, де він «лоб в лоб» зіткнувся з іншою автівкою. Професор Б.Геремек загинув на місці. Інший водій у важкому стані доставлений до лікарні.

Історик за освітою, Геремек зайнявся політикою 1950 року, коли вступив до Польської робітничої партії. У 1968 році він вийшов з її лав на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини.

Ставши одним з найвідоміших польських дисидентів, Геремек взяв безпосередню участь у підготовці угоди з комуністами, яка привела до офіційного визнання "Солідарності" як незалежної профспілки. У 1989 році він вів переговори з комуністичним урядом про умови проведення вільних виборів.

З 1989 по 2001 рік Геремек був депутатом Сейму. У 1997-2000 роках очолював Міністерство закордонних справ Польщі. Перебуваючи на цій посаді, Геремек підписав угоду про вступ Польщі до НАТО. З 2004 року - депутат Європарламенту від Польщі.

В останні роки Б.Геремек виступав з різкою критикою політики президента Польщі Леха КАЧИНЬСКОГО, зокрема, за його політику щодо Німеччини.