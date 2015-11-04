Генпрокуратура розпочала процедуру заочного засудження Царьова

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, провадження розслідує Головне слідче управління Служби безпеки України.

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Царьов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, спрямованих на публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації, вчинених особою, яка є представником влади, що призвело до тяжких наслідків, що передбачено ч. 3 ст. 109 і ч. 2, 3 ст. 110 Кримінального кодексу України.

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Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня своєю постановою задовольнив відповідне клопотання органу досудового розслідування, погоджене з прокурором, і дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування.