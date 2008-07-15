У Тимошенко не знайшли в Конституці права Ющенка на "свій" бюджет

Голова Науково-експертної ради при Кабінеті міністрів України, член-кореспондент Національної академії наук України Микола МИХАЛЬЧЕНКО наполягає, що у Президента України немає повноважень подавати свій варіант державного бюджету.

Про це він заявив у коментарі УНІАН, зазначивши, що Науково-експертну раду здивував цей крок глави держави.

„Нині ми маємо умови, коли політичні ігрища різних політиканів не дозволили скорегувати бюджет. Я був дуже здивований, коли Президент України запропонував свій варіант бюджету. Я зразу відкрив Конституцію і почав дивитися та шукати норму, яка б дозволяла це робити Президентові. Але так і не знайшов. У нього немає права пропонувати свій варіант бюджету”, - підкреслив М.МИХАЛЬЧЕНКО.

Голова Науково-експертної ради зазначив, що будь-які зміни до держбюджету може і повинен пропонувати уряд. Він також зазначив, що такий крок Президента призвів до того, що було зірване прийняття бюджету.

„Разом із цим треба враховувати, що в Україні ще є люди (я поки не хочу називати їх п’ятою, чи шостою колоною), які вважають, що чим ситуація в країні гірша, тим легше їм прийти до влади. Якщо якась політична, або соціальна сила не працює в інтересах країни, то вона є антиукраїнською”, - зазначив М.МИХАЛЬЧЕНКО. Він наголосив, що в таких умовах треба працювати на інтереси України, „щоб не дати можливість підірвати незалежність країни”.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня глава держави вніс до Верховної Ради свій законопроект про зміни до бюджету-2008.

Однак 11 липня ВР відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект, і направила обидва документи на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.