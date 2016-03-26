Депутат Чепінога заявив про вихід з фракції БПП

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Думаю, треба якось підтримать морально Фірсова і Миколу... А як?... - Офіційно заявляю про вихід з фракції БПП…», - написав він. Втім Чепінога не уточнив про подання офіційної заяви про складання повноважень.

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Як відомо, народні депутати Микола Томенко і Єгор Фірсов раніше входили у парламентську фракцію БПП. 25 грудня Томенко, а 15 березня Фірсов вийшли з неї.

На партійному з’їзді «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» прийняли рішення про дострокове припинення депутатських повноважень Томенка та Фірсова.