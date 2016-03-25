В БПП заявили, що Фірсов і Томенко отримали "статус тушок" і повинні бути позбавлені мандатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Луценко зазначив, що, згідно зі статтею 81 Конституції, повноваження народних депутатів припиняються достроково у разі “невходження народного депутата, обраного від політичної партії, або виходу народного депутата зі складу такої фракції”.

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“Пан Фірсов і пан Томенко заявили про вихід із нашої фракції. Таким чином, вони отримали «статус «тушки», яка вийшла самостійно із фракції, і, згідно з Конституцією, мають бути достроково позбавлені мандатів. Це норма Конституції, а наша партія, як законослухняна, її виконує”, - сказав Луценко.

Крім того, він підкреслив, що жоден депутат, який у фракції «БПП» займає окрему позицію у своїх висловлюваннях чи голосуваннях, ніколи не виключався з фракції і «жодним чином не утискався».

“Але той, хто виходить із фракції, будучи обраним по списках, і розриває свої відносини і з партією, за яку голосували люди, згідно чинної Конституції, згідно Основного Закону, не може бути депутатом”, - сказав лідер фракції «БПП».

Він висловив думку, що Фірсов та Томенко це усвідомлювали.

Луценко додав, що йому дуже шкода, бо з Томенком його пов'язує «багато років добрих товариських відносин, але він свідомо йшов на це».

“Фірсов депутат молодий, який, на жаль, не написав жодного закону, проте зробив багато гучних заяв. І також виходом із фракції хотів підкреслити свою особливість. О’кей, у нього зараз є повна можливість займати свою особливу позицію в рамках будь-якої іншої політичної сили, або громадського руху”, - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Томенко 25 грудня 2015 року заявив про вихід із фракції партії “Блок Петра Порошенко”. Фірсов вийшов з фракції «БПП» 8 лютого 2016 року.

Сьогодні, 25 березня, з'їзд партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»» ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Томенка та Фірсова у зв’язку з їхнім виходом із складу парламентської фракції «БПП».