Тимошенко стала невразливою для опонентів - експерт

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стала невразливою для опонентів.

Таку думку висловив директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, коментуючи останні події у парламенті.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, на думку К.БОНДАРЕНКА, відповідальність за провал голосування щодо проекту державного бюджету повною мірою лягає на Президента України, який за день до голосування вніс на розгляд парламенту власний законопроект.

„Як результат - ані урядовий, ані президентський законопроекти не набрали достатньої кількості голосів, що і було прогнозовано”, - зауважив експерт.

Таким чином, наголосив він, було заблоковано низку соціальних програм уряду, зокрема, унеможливлено підвищення зарплат та індексацію втрат населення від інфляції. „Думаю, що метою Президента, який, очевидно, все частіше розмірковує про другий термін (президентський – УНІАН), було запобігти, аби Ю.ТИМОШЕНКО отримала якісь додаткові бали в очах людей, після того, як їй дозволили б розподілити 30 млрд. додаткових доходів бюджету”, - наголосив К.БОНДАРЕНКО.

Говорячи про невдалу спробу висловити недовіру уряду, експерт висловив думку, що недалекоглядність ініціаторів голосування про недовіру уряду призвела до того, що Ю.ТИМОШЕНКО стала практично невразливою для критики опонентів.

„Замість недовіри Кабінет міністрів отримав фактично вотум довіри від парламенту, при цьому з рук своїх політичних опонентів. Думаю, ця недалекоглядна позиція опонентів уряду принаймні стане наукою для майбутніх політиків, а вже задекларовані "регіоналами" плани повторити вотум недовіри восени виглядають дещо комічно», - наголосив К.БОНДАРЕНКО.