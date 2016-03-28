Переговори про уряд мають перейти у публічну площину в рамках ВР – Яценюк

Про це він заявив у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Жодних дострокових виборів. Жодних «темних» домовленостей. Жодних ігор за рейтинг, бо цей рейтинг не матиме сенсу, якщо не буде держави», - сказав глава уряду.

Яценюк підкреслив, що переговори про уряд повинні перейти у публічну площину в рамках Верховної Ради.

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«Я готовий вести бесіди з будь-ким із коаліційних партнерів у будь-якому форматі. Але відповідальні коаліційні рішення повинні прийматися в рамках коаліції: ясно і прозоро перед нашим суспільством і з чесною та професійною аргументацією», - наголосив Яценюк.

Реальної альтернативи для програми уряду немає, підкреслив він.

Яценюк вкотре зазначив, що сприйме будь-яке законне рішення Верховної Ради.

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«Або поповнення новими членами уряду, або формування нової коаліції в конституційний спосіб, новий прем'єр-міністр, внесений президентом, новий Кабінет Міністрів і нова програма», - сказав він.

«Неприйнятним, бо безвідповідальним є лише один варіант: тимчасовий уряд і паралізована виконавча влада», - підкреслив Яценюк.

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