Луценко передбачає, що БПП сьогодні офіційно висуне Гройсмана в прем'єри

Сьогодні має відбутися засідання фракції БПП, на якому, швидше за все, буде прийнято рішення про офіційне висування Володимира Гройсмана у прем'єр-міністри. Про це журналістам в кулуарах Ради заявив лідер фракції БПП Юрій Луценко. Його цитує "112 Україна".

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"Сьогодні ввечері, приблизно о 17 годині, засідають практично всі фракції парламенту, які будуть вирішувати політичні питання. Наша фракція, яка делегувала мене на переговори з правом внесення кандидатури прем'єр-міністра, сьогодні прийме офіційне рішення про висунення Володимира Гройсмана, я, знаючи настрої депутатів, думаю, що воно буде позитивним. Таке саме рішення повинні прийняти і інші фракції", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, БПП висунув Гройсмана на посаду прем'єр-міністра і запропонував "Народному фронту" визначити свого кандидата на посаду голови ВР.

Як повідомлялося, з'їзд БПП підтримав кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра 25 березня.