В АП розраховують, що Яресько залишиться в Кабміні на тій же посаді або на вищій

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"На сьогодні немає тексту, який би фіксував список нового складу уряду Гройсмана або Яресько. Але я дуже сподіваюся, що Наталія Яресько в тій же якості, що і сьогодні, або на більш високій посаді, залишиться в уряді", - заявив Ложкін, додавши, що не сподівається, а дуже на це розраховує.

"Банковій потрібен не керований, а ефективний прем'єр-міністр, який буде проводити радикальні реформи - їх очікує суспільство і наші західні партнери. Дуже сподіваюся, що кожен з кандидатів - хто б це не був - буде проводити саме таку політику. Це набагато важливіше, ніж керованість конкретної людини. Те ж саме я можу сказати і про Яресько, і про Гройсмана, і про Яценюка", - запевнив він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня Яресько заявила про готовність сформувати новий, технократичний уряд України.

Однак 24 березня лідер фракції "БПП" Юрій Луценко сказав, що в парламенті немає голосів для підтримки кандидатури Яресько.

Він запропонував кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єра. За словами Луценка, чотири парламентські політсили – "БПП", "Народний фронт", Радикальна партія, "Батьківщина" - готові розглянути цю кандидатуру.