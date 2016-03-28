Порошенко призначив керівника АТО командувачем Сухопутних військ

Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив у Twitter.

"Президент у зоні АТО призначив керівника АТО Сергія Попка командувачем Сухопутних військ", - написав він.

До призначення командувачем Сухопутних військ Попко був керівником антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

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Як повідомляв УНІАН, президент сьогодні здійснює робочий візит у Донецьку область.

Нагадаємо, 14 січня Порошенко звільнив Анатолія Пушнякова з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Голова парламентського Комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв заявив, що політики і громадськість більше року домагалися люстрації Пушнякова.

При цьому депутат наголосив, що Пушняков "несе пряму відповідальність за все котли, в яких Україна втратила сотні своїх героїв".