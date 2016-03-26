В Адміністрації президента назвали терміни нової демобілізації

Демобілізацію військовослужбовців, призваних під час так званої «четвертої черги» часткової мобілізації взимку 2015 року, буде проведено в березні - квітні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізації військовослужбовців, які були призвані під час четвертої черги часткової мобілізації взимку минулого року. Демобілізацію буде проведено в березні-квітні 2016 року», - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня президент України Петро Порошенко повідомив, що підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців, призваних під час так званої «четвертої черги» часткової мобілізації, яка почалася в січні 2015 року і тривала 90 днів. Очікується, що буде звільнено в запас 45 тисяч військовослужбовців.

Очільник держави також відзначив успішність кампанії з укладення контрактів з військовослужбовцями, яка ведеться значно вищими темпами порівняно з минулими періодами. Президент наголосив, що державою забезпечується гідний рівень грошового утримання військовослужбовців. Солдат отримує грошове забезпечення поза зоною АТО не менш як 7 тис. грн, а в зоні АТО – 11 тис. грн.

Порошенко висловив переконання, що вже з початку цього року буде укладено близько 14 тисяч контрактів з військовослужбовцями на проходження служби в українських військах.