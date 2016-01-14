Порошенко звільнив Пушнякова з посади командувача Сухопутних військ

Текст відповідного указу від 13 січня оприлюднено на сайті глави держави.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року стало відомо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Пушняков написав рапорт про звільнення з лав ЗСУ.

Голова парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв заявив, що політики і громадськість понад рік добивались люстрації Пушнякова.

При цьому депутат наголосив, що Пушняков "несе пряму відповідальність за всі котли, в яких Україна втратила сотні своїх героїв".