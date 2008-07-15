Геннадій Кернес: я живий і здоровий

Секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС заявляє, що знаходиться в Москві у відпустці.

Про це він сказав сьогодні, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, передає телеканал "1+1".

"Я живий і здоровий. Я відпочиваю, перебуваю у відпустці", - сказав Г.КЕРНЕС.

"Я знаходжуся в місті, де я народився, у якому живуть мої діти і моя родина", - додав він.

У свою чергу, мер Харкова Михайло ДОБКІН заявив, що Г.КЕРНЕС знаходиться в Москві, де "проходить лікування", передає “Українська правда”. "Після відпустки він повернеться в Харків", - додав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 липня, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що, за оперативними даними, Г.КЕРНЕС протягом тривалого часу перебуває в Москві. Міністр не виключив, що це можна розцінювати як втечу. Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що українська міліція звертатиметься за допомогою до російських колег, якщо секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС не повернеться з Росії найближчим часом і не з’явиться для надання свідчень до МВС.

Він нагадав, що в даному випадку йдеться про ряд запитань. «Від його (Г.КЕРНЕСА – УНІАН) хуліганських дій 2007 року та поточного року до запитань на тему наркотрафіка міста Харкова», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.