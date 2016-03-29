Експерт назвав звільнення Сакварелідзе "розчисткою комфортного поля" для майбутнього генпрокурора, підконтрольного АП

Про голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін сказав у коментарі УНІАН.

"Звільнити (Віктора) Шокіна потрібно було ще півроку тому. Те, що парламент звільнив (надав згоду на звільнення – УНІАН) лише після подання президента, а не самостійно, на що мав право, говорить про повну відсутність у парламентаріїв власної позиції і голосування ними виключно по "відмашці" з Банкової", - сказав він.

Звільнення Сакварелідзе, на думку Шабуніна, є "розчисткою комфортного поля для майбутнього генерального прокурора, підконтрольного Банковій, якого Банкова хоче посадити на місце Шокіна".

За словами Шабуніна, кандидатами на посаду керівника ГПУ є перший заступник генпрокурора Юрій Севрук або заступник Юрій Столярчук.

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"Розуміючи, що Шокіна все одно проголосують, його руками Порошенко прибрав Сакварелідзе", - зауважив експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, у Генпрокуратурі поінформували, що заступника генерального прокурора Сакварелідзе звільнено з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Пізніше сьогодні Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Шокіна президентом України Петром Порошенком з посади генерального прокурора.