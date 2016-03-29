Тимошенко висунула нові умови для повернення до коаліції, БПП скликала термінове засідання - ЗМІ

Про це повідомили одразу кілька депутатів з БПП, передає "Українська правда".

У зв'язку з цим Блок Порошенко проводить екстрене засідання фракції під головуванням Юрія Луценка.

Перед цим голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела особисту зустріч у кабінеті голови парламенту Володимира Гройсмана, де й озвучила нові вимоги.

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Як повідомило УП джерело у фракції "Батьківщина", політсила вимагає прийняття низки законів.

"Ми не вимагаємо жодних посад. Ми хочемо, щоб прийняли закони щодо податку землі, мораторій на землю до кінця каденції, тарифи, рента на газ, оподаткування пенсій", - зазначив співрозмовник УП.

Крім того, депутатам БПП у секретаріаті Ради видали зразки заяви про вихід з коаліції.

Як відомо, фракція БПП погрожувала виходом з коаліції у разі, якщо прем'єр-міністр Арсеній Яценюк напише заяву про відставку.

У вівторок планувалися установчі збори коаліції.