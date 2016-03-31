В БПП очікують, що коаліція буде сформована сьогодні

У четвер буде сформована нова парламентська коаліція, яка одразу зможе обрати новий уряд. Про це заявив народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Валерій Пацкан, передає "5 канал".

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"Я думаю, що завтра (у четвер – ред.) на ранок ми будемо мати нову коаліцію. Я все-таки сподіваюся, що ми будемо мати коаліцію із "Батьківщиною". Я дуже хочу, щоб уже емоції, амбіції і ультиматуми закінчилися, щоб до ранку всі сіли і погодили певні аспекти", – заявив він.

Також Пацкан вважає, що сьогодні, у разі створення нової парламентської коаліції, одразу можливе голосування за нового прем'єра. Він сподівається, що Арсеній Яценюк напише заяву про відставку.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня стало відомо, що нову коаліцію формують фракції "БПП", "Народний фронт" і "Батьківщина".

Фракція "Батьківщина" раніше заявляла, що готова увійти до складу нової коаліції у ВР у разі задоволення п'яти її вимог, зокрема, про зниження комунальних тарифів, заборону продажу земель сільгосппризначення, підтримки фермерів.