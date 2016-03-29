Тимошенко озвучила умови входження "Батьківщини" до коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимошенко сказала в коментарі журналістам.

Тимошенко нагадала про 5 вимог "Батьківщини", за виконання яких вони готові увійти до коаліції. Зокрема, це стосується індексації заробітних плат і пенсій, а також щодо наведення ладу в системі тарифів.

"Ми висунули умову: спочатку приймаються певні законопроекти, які нами названі. Ці законопроекти внесені до Верховної Ради. Більшість з них пройшли вже комітети. І якщо є добра воля змінювати стратегію соціально-економічного розвитку, - це треба голосувати", - сказала вона.

Водночас, зауважила Тимошенко, "нам говорять: ви спершу увійдіть до коаліції, а потім ми подивимося, що будемо робити".

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"Такі фокуси ні з країною, ні з народом, ні з "Батьківщиною" нашою, як партією, більше не пройдуть. Спочатку зробіть щось для людей, а потім вимагайте від будь-кого вступу до коаліції”, - сказала Тимошенко.

На запитання, чи залишається "Батьківщина" у переговорах щодо створення нової коаліції, вона сказала: "Ми залишаємося в переговорах, але наша умова: спочатку голосуємо пакет законопроектів, які чітко врегульовують ситуацію в країні, а після того, будь ласка, створюємо коаліцію, але не навпаки".

Крім того, Тимошенко зазначила, що за виконання висунутих "Батьківщиною" умов вони готові бути в коаліції і голосувати за кандидатуру голови Верховної Ради Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. "Але в жодному випадку не авансом. Спершу зробіть відповідні кроки для країни і для людей. Проголосуйте закони, підпишіть ці закони, а потім будемо формувати коаліцію. Обіцянками більше ніхто жити не буде", - сказала парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко сказав, що їхня політична сила готова до участі у формуванні нової коаліції та обговорення програму дій уряду лише після врахування їхніх вимог. За його словами, йдеться про заборону продажу сільськогосподарських земель, пряму бюджетну і податкову підтримку агарного сектору, зниження тарифів, боротьбу з корупцією; скасування податку на пенсії, індексацію зарплат і пенсій, підтримку малого та середнього бізнесу.