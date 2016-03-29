Тимошенко озвучила умови входження "Батьківщини" до коаліції
Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко наполягає на необхідності ухвалення низки запропонованих очолюваною нею фракцією законопроектів до створення коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимошенко сказала в коментарі журналістам.
Тимошенко нагадала про 5 вимог "Батьківщини", за виконання яких вони готові увійти до коаліції. Зокрема, це стосується індексації заробітних плат і пенсій, а також щодо наведення ладу в системі тарифів.
"Ми висунули умову: спочатку приймаються певні законопроекти, які нами названі. Ці законопроекти внесені до Верховної Ради. Більшість з них пройшли вже комітети. І якщо є добра воля змінювати стратегію соціально-економічного розвитку, - це треба голосувати", - сказала вона.
Водночас, зауважила Тимошенко, "нам говорять: ви спершу увійдіть до коаліції, а потім ми подивимося, що будемо робити".
Читайте такожТимошенко висунула нові умови для повернення до коаліції, БПП скликала термінове засідання - ЗМІ
"Такі фокуси ні з країною, ні з народом, ні з "Батьківщиною" нашою, як партією, більше не пройдуть. Спочатку зробіть щось для людей, а потім вимагайте від будь-кого вступу до коаліції”, - сказала Тимошенко.
На запитання, чи залишається "Батьківщина" у переговорах щодо створення нової коаліції, вона сказала: "Ми залишаємося в переговорах, але наша умова: спочатку голосуємо пакет законопроектів, які чітко врегульовують ситуацію в країні, а після того, будь ласка, створюємо коаліцію, але не навпаки".
Крім того, Тимошенко зазначила, що за виконання висунутих "Батьківщиною" умов вони готові бути в коаліції і голосувати за кандидатуру голови Верховної Ради Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. "Але в жодному випадку не авансом. Спершу зробіть відповідні кроки для країни і для людей. Проголосуйте закони, підпишіть ці закони, а потім будемо формувати коаліцію. Обіцянками більше ніхто жити не буде", - сказала парламентарій.
Як повідомляв УНІАН, 25 березня народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко сказав, що їхня політична сила готова до участі у формуванні нової коаліції та обговорення програму дій уряду лише після врахування їхніх вимог. За його словами, йдеться про заборону продажу сільськогосподарських земель, пряму бюджетну і податкову підтримку агарного сектору, зниження тарифів, боротьбу з корупцією; скасування податку на пенсії, індексацію зарплат і пенсій, підтримку малого та середнього бізнесу.