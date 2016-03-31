Гройсман вважає очевидним, що й завтра коаліції не буде

Про це він сказав у ефірі каналу "112", відповідаючи на питання, чи може бути парламентська і урядова криза вирішена вже цього тижня.

Спікер зазначив, що це питання "не до парламенту, а до коаліції".

"Сьогодні ведуться перемовини про створення такої коаліції між "Блоком Петра Порошенка", "Народним фронтом", фракцією партії "Батьківщина" щодо тих засад, на яких могли би об'єднатися фракції у коаліцію. Очевидно, що цього сесійного тижня це вже не відбудеться", - сказав він.

Читайте також"Тушки" повертаються: ЗМІ розповіли, як БПП та "Народний фронт" намагаються створити коаліцію

Водночас, Гройсман наголосив на необхідності не лише утворити коаліцію і уряд, але і визначити принципи, на базі яких буде утворена коаліція, як буде сформовано новий уряд, яка його програма буде затверджена на базі коаліційної угоди.

Відповідаючи на питання щодо начебто неприйнятних умов "Батьківщини" для її входження до коаліції, голова ВР зазначив, що переговорний процес між фракціями, які потенційно можуть утворити коаліцію, ще триває.

"Які б вимоги не були, вони мають бути реальними. На мій погляд, дуже важливо, щоб ми не були в перемовному процесі будь-яких політичних сил в якихось захмарних ілюзіях, які неможливо буде виконати. Поки що процес триває. Важко давати оцінку тим позиціям, які мають бути враховані", - сказав Гройсман.

Читайте такожКоаліційні гойдалки: ЗМІ дізналися, як Тимошенко зриває переформатування більшості