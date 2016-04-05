На екс-віце-прем'єра Вощевського завели кримінальну справу через будівельний бізнес - ЗМІ

Як повідомляє сайт "Наші гроші", про це свідчить рішення Печерського райсуду м. Києва від 22 березня 2016 року.

За даними слідства, в 2011 році Вощевський вніс у статутний фонд ТОВ "Житлобудінвест" незадекларовані 11,90 млн грн (у судовому рішенні не уточнюється, що саме не було задекларовано: гроші або статутний внесок – ред.).

"Надалі він керував компанією, використовуючи службове становище, з грубим порушенням державних будівельних норм здійснював будівництво житлових будинків, що становить небезпеку для життя і здоров'я громадян", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, повідомлялося про будівництво "Житлобудінвестом" між вулицями Новоселицькою і Бусловською в Печерському районі Києва дев'ятиповерхівки замість дозволених чотирьох поверхів.

Кримінальне провадження було зареєстровано 6 серпня 2015 року, коли Вощевський ще перебував на посаді віце-прем'єр-міністра. Разом з тим, перше судове рішення за клопотанням слідчих ГПУ про доступ до документів з'явилася тільки 18 березня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, Вощевський був віце-прем'єр-міністром в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 до вересня 2015 років за квотою Радикальної партії.

У вересні Вощевський подав у відставку, пояснюючи це рішенням Радикальної партії про вихід з коаліції.