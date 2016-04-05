Перемир'я у Нагорному Карабасі: генсек НАТО закликав сторони не допустити ескалації

Про це йдеться у заяві генсека, оприлюдненій на сайті НАТО.

"Я закликаю сторони поважати угоду про припинення вогню, проявляти стриманість і не допустити нової ескалації", - наголосив Столтенберг.

Крім того, він запевнив, що НАТО підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ.

"Сторони повинні повернутися за стіл переговорів і знайти всеосяжне врегулювання. Там не існує військового вирішення конфлікту", - переконаний генсек НАТО.

Читайте такожКлімкін закликав співголів Мінської групи ОБСЄ активізувати переговори щодо Нагірного Карабаху Нагадаємо, ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій в Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку "інформаційною пасткою".

Раніше 5 квітня міністерство оборони Азербайджану заявило про припинення бойових дій на лінії зіткнення у зоні конфлікту в Нагорному Карабасі. "За даними міністерства оборони, з 12.00 5 квітня на лінії зіткнення азербайджансько-вірменських сил було зупинено операції за згодою сторін", — йшлося у повідомленні.