У Нагорному Карабасі припинені бойові дії

Про це повідомили в азербайджанському військовому відомстві, передає РБК.

"За даними міністерства оборони, з 12.00 5 квітня на лінії зіткнення азербайджансько-вірменських сил було зупинено операції за згодою сторін", — наголошується у повідомленні.

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За даними ООН, станом на 3 квітня внаслідок загострення конфлікту в Нагорному Карабасі загинули 33 людини, більше 200 поранені.

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