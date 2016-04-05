У Нагорному Карабасі припинені бойові дії

14:58, 05 квітня 2016
Світ
690 0

Міністерство оборони Азербайджану заявило про припинення бойових дій на лінії зіткнення у зоні конфлікту в Нагорному Карабасі.

REUTERS

Про це повідомили в азербайджанському військовому відомстві, передає РБК.

"За даними міністерства оборони, з 12.00 5 квітня на лінії зіткнення азербайджансько-вірменських сил було зупинено операції за згодою сторін", — наголошується у повідомленні.

Читайте такожНагірнокарабахський конфлікт: МЗС України висловив підтримку територіальній цілісності Азербайджану

Читайте такожзаявив про загрозу широкомасштабної війни

За даними ООН, станом на 3 квітня внаслідок загострення конфлікту в Нагорному Карабасі загинули 33 людини, більше 200 поранені.

Читайте такожрізко загострилася

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter