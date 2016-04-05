У Нагорному Карабасі припинені бойові дії
14:58, 05 квітня 2016Світ
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Міністерство оборони Азербайджану заявило про припинення бойових дій на лінії зіткнення у зоні конфлікту в Нагорному Карабасі.
REUTERS
Про це повідомили в азербайджанському військовому відомстві, передає РБК.
"За даними міністерства оборони, з 12.00 5 квітня на лінії зіткнення азербайджансько-вірменських сил було зупинено операції за згодою сторін", — наголошується у повідомленні.
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За даними ООН, станом на 3 квітня внаслідок загострення конфлікту в Нагорному Карабасі загинули 33 людини, більше 200 поранені.
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