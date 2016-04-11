В НАБУ зацікавились головою Нацбанку та мером Одеси – Ситник

Про в ефірі на телеканалі ZIK розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

За його словами, Антикорупційне бюро перевіряє інформацію про махінації з облігаціями внутрішнього державного займу та виведенням із банківської системи мільярдів гривень Головою Нацбанку України Валерією Гонтарєвою. Окрім того зацікавились і її можливими зв’язками із російськими банками.

«Зараз у аналітичному підрозділі Антикорупційного бюро проводиться робота по цих фактах. За результатами перевірки буде створений матеріал, який передадуть детективам для прийняття подальшого рішення. Можна сказати, що зараз ми збираємо інформацію. Однак у справах, пов’язаних із виведенням корупційних активів фігурують офшорні компанії. На жаль, це та об’єктивна перепона, яка не дає можливості закінчити розслідування у найшвидший термін, оскільки це пов’язано із міжнародними правовими дорученнями»,– розповів Ситник.

Читайте такожНардеп про Гонтареву: звідки у технократа морально-етичні норми

Окрім Гонтаревої, антикорупційне бюро зацікавилось і мером Одеси Геннадієм Трухановим. Він, начебто, має російський паспорт та два десятки офшорних компаній.

«Мер Одеси – суб’єкт, підслідний антикорупційному бюро. Нас зацікавила ця інформація. У його декларації зовсім не ті цифри, які мають офшорні компанії. Тому ми це також перевірятимемо», – запевнив Ситник.

Читайте такожПрізвище мера Одеси неодноразово спливає в документах панамських офшорів - розслідування

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в ефірі каналу «112» заявила, що відомство перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито подвійне громадянство і наявність російського паспорта у міського голови Одеси.

Раніше ЗМІ з посиланням на документи компанії Mossack Fonseca (Панама) повідомили, що Труханов є співвласником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії. Труханов ці звинувачення відкидає.

Читайте такожМер Одеси Труханов задекларував понад 200 тисяч гривень доходу

Довідка УНІАН. 3 квітня у низці ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на документи панамської компанії Mossack Fonseca, що спеціалізується на реєстрації офшорних компаній, про те, що голова НБУ Валерія Гонтарева була бізнес-партнером російського чиновника і першого заступника президента російського державного банку «ВТБ» Юрія Соловйова.

За результатами проведеного розслідування журналісти встановили, що до осені 2014 року 22,74% акцій ICU, яку з 2007 року і до переходу в НБУ очолювала Гонтарева, належали дружині Соловйова - Галині Улютиній.

У грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику в 10 млн дол. офшору Keranto Holdings Ltd, поштова адреса якого співпадає з адресою центрального офісу ICU.

Читайте такожГрупа ICU, що раніше належала Гонтаревій, прокоментувала офшорний скандал

У вересні 2014 року, в період введення секторальних санкцій ЄС і США проти держсектора РФ, під які потрапив і ВТБ, ICU викупила частку Улютиної.