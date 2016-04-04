"Потік брехні і невдалий жарт": Мер Одеси спростовує наявність офшорних компаній і російського паспорта

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради з посиланням на заяву Труханова.

«Інформація про громадянство та про офшори не відповідає дійсності», - заявив Труханов.

За його словами, раніше аналогічну заяву робив колишній мер Одеси Едуард Гурвіц, але ця інформація була спростована через судові органи.

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«Тоді було звернення до суду, є рішення Приморського районного суду Одеси про те, що інформація неправдива. Там була зачитана відповідь Генерального консульства Російської Федерації в Одесі про те, що я не звертався за громадянством і не маю громадянства Росії», - заявив Труханов.

За його словами, він повинен проаналізувати всі оприлюднені проти нього заяви і публікації, щоб прийняти рішення про те, «як на це відповісти».

«Пролунав потік брехні і невдалий першоквітневий жарт», – підкреслив Труханов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в ефірі каналу «112» заявила, що СБУ перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ інформацію про подвійне громадянство і наявність російського паспорта у мера Одеси Геннадія Труханова.

Раніше ЗМІ з посиланням на документи компанії Mossack Fonseca (Панама) написали, що Труханов є співвласником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії.