"Потік брехні і невдалий жарт": Мер Одеси спростовує наявність офшорних компаній і російського паспорта
Мер Одеси Геннадій Труханов спростовує своє російське громадянство і причетність до «відмивання» грошей через офшорні компанії.
Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради з посиланням на заяву Труханова.
«Інформація про громадянство та про офшори не відповідає дійсності», - заявив Труханов.
За його словами, раніше аналогічну заяву робив колишній мер Одеси Едуард Гурвіц, але ця інформація була спростована через судові органи.
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«Тоді було звернення до суду, є рішення Приморського районного суду Одеси про те, що інформація неправдива. Там була зачитана відповідь Генерального консульства Російської Федерації в Одесі про те, що я не звертався за громадянством і не маю громадянства Росії», - заявив Труханов.
За його словами, він повинен проаналізувати всі оприлюднені проти нього заяви і публікації, щоб прийняти рішення про те, «як на це відповісти».
«Пролунав потік брехні і невдалий першоквітневий жарт», – підкреслив Труханов.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в ефірі каналу «112» заявила, що СБУ перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ інформацію про подвійне громадянство і наявність російського паспорта у мера Одеси Геннадія Труханова.
Раніше ЗМІ з посиланням на документи компанії Mossack Fonseca (Панама) написали, що Труханов є співвласником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії.