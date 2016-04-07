СБУ не змогла з'ясувати, чи має мер Одеси Труханов подвійне громадянство, радить звернутися до інших "структур"

Як повідомляється на сторінці в Facebook СБУ в Одеській області, у зв'язку з тим, що в заяві Боровика «відсутні питання, що належать до компетенції СБ України, відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про звернення громадян» вона була направлена за належністю до головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області, Головного управління Національної поліції України в Одеській області та Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області».

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«Слід одразу наголосити, що заява надійшла 6 квітня, хоча у ЗМІ подібні звинувачення О. Боровик почав виголошувати ще на початку тижня. Не зважаючи на те, що у публічних заявах О. Боровика були відсутні ознаки злочинів, розслідування яких відносяться до компетенції СБУ, через нагнітання суспільного резонансу навколо цієї теми, Служба розпочала відповідні перевірочні заходи. Було опитано Геннадія Труханова, який заперечив наявність у нього російського паспорта. Проведено бесіди з десятками активістів, які у ЗМІ та соціальних мережах поширювали відповідну інформацію. На жаль, вони лише повторювали раніше поширену інформацію та надали ксерокопії документів, які важко розцінювати як докази, хоча навіть їх долучено до матеріалів перевірки», - зазначається в повідомленні СБУ.

В Управління СБУ в Одеській області зазначають, що «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства є Державна міграційна служба України. Саме вона відповідно до ст. 24 Закону України «Про громадянство» здійснює регулятивні відносини між державою та громадянином щодо набуття українського громадянства, визначає підстави для його припинення. Частина заяви, яка містить звинувачення у зв’язках з організованою злочинністю та наявність офшорних рахунків, передана до поліції та фіскалів. Нагадуємо, що основними завданнями СБ України є боротьба з тероризмом, розвідувально-підривною діяльністю іноземних спецслужб та корупцією». Також вони розповіли про свої успіхи, зокрема, у знешкодженні «більше десятка диверсантів, завербованих російськими спецслужбами» та у попередженню семи терактів, а також затриманні на гарячому близько двох десятків хабарників.

Читайте такожКерівництво Одеської ОДА просить перевірити інформацію про російське громадянство Труханова

Як повідомляв УНІАН 6 квітня, керівництво Одеської обласної державної адміністрації звернулося до президента України та керівництва правоохоронних відомств країни невідкладно перевірити інформацію про російське громадянство міського голови Одеси Труханова.

В текст офіційного звернення, зокрема, зазначалося, що 4 квітня низка ЗМІ поширили інформацію про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації, а також про нібито участь мера, безпосередньо через афілійованих осіб, у створенні офшорних компаній на території Панами і Британських Віргінських островів, які останніми роками виконували ремонтні та інші роботи за рахунок коштів бюджету Одеси.

У тексті акцентується на «надзвичайний суспільному резонансі і значущості оприлюдненої інформації».

4 квітня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в ефірі каналу «112» заявила, що відомство перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито подвійне громадянство і наявність російського паспорта у міського голови Одеси.

Раніше ЗМІ з посиланням на документи компанії Mossack Fonseca (Панама) повідомили, що Труханов є співвласником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії. Труханов ці звинувачення відкидає.