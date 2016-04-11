"Народний фронт" пропонує вирішити усі кадрові питання у вівторок

Про це заявив голова фракції Максим Бурбак під час погоджувальної ради.

"Народний фронт" пропонує у вівторок проголосувати усі кадрові рішення. Це стосується і відновлення коаліції, голосування за нового прем’єра та склад Кабінету міністрів, і, наголошую, невідкладного внесення подання на нового генерального прокурора", - сказав Бурбак.

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"У вівторок ми повинні вирішити усі кадрові питання. З новим Кабміном, новою програмою дій та новим генеральним прокурором. Інакше можемо злетіти в нікуди саме в День космонавтики", - наголосив голова фракції.