Прогноз Ющенка: ЄС підпише з Києвом угоду «Про асоціацію і інтеграцію»

16:11, 21 липня 2008
Політика
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Президент констатує прогрес

 Президент України Віктор ЮЩЕНКО після завершення переговорів з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ констатував прогрес в рамках діалогу Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільній з А.МЕРКЕЛЬ прес-конференції В.ЮЩЕНКО відзначив, що сьогодні є великий прогрес щодо переговорів з посиленої угоди між Україною та ЄС.

Він наголосив, що в цьому питанні надзвичайно важливою є позиція Німеччини. Він подякував А.МЕРКЕЛЬ за підтримку України в цьому питанні.

«Два роки тому ми починали ще з дискусії по назві угоди, а сьогодні позиції зблизились настільки, що ми займаємо одностайну позицію щодо назви угоди, а значить, і її формального наповнення, тому що за назвою повинен стояти відповідний зміст», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що це колосальний крок вперед.

Він прогнозує, що під час саміту "Україна-ЄС" у Франції буде підписано політичну частину посиленої угоди «Про асоціацію і інтеграцію».

Після цього, за словами В.ЮЩЕНКА, продовжаться переговори щодо створення зони вільної торгівлі, і він прогнозує, що протягом 10-12 місяців вони будуть завершені.

«Ми будемо все робити, щоб у першому півріччі, чи в другому півріччі 2009 року вийти з проектом по зоні вільної торгівлі. Це, власне кажучи, є тим планом по розвитку стратегічних відносин з країнами Європейського Союзу», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що вітає порозуміння, яке вдалося досягти щодо угоди

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду 5 березня 2007 року. Ключовим положенням нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі. Сторони планують завершити переговори про нову посилену угоду до кінця 2009 року.

 

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