Україна видворила "злодія в законі" Рафіка Єреванського, що є родичем Діда Хасана

16:44, 12 квітня 2016
Політика
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Національна поліція видворила з України "злодія в законі" на прізвисько "Рафік Єреванський".

/ primecrime.ru

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, 52-річний уродженець Вірменії Рафік Амоян уперше був засуджений у 1979 році, востаннє – у 2011 році на території РФ.

Він відбував покарання за вчинення грабежів, хуліганства, незаконні операції зі зброєю та наркотиками.

11 квітня у Києві оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції затримали Амояна, який має статус «злодія в законі» і кримінальне прізвисько «Рафік Єреванський».

У НПУ зазначають, що Амоян був родичем убитого в центрі Москви «злодія в законі» Аслана Усояна на прізвисько «Дід Хасан» – найвпливовішого на території колишнього Радянського Союзу, а згодом і РФ.

«Рафік Єреванський» прибув до України кілька днів тому. Він намагався встановити контроль над діяльністю організованих злочинних угрупувань, активними учасниками яких є вихідці з Кавказького регіону.

11 квітня Державна міграційна служба України винесла рішення про заборону йому в’їзду на територію України терміном на п’ять років.

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