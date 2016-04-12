Єврокомісія запропонує скасування віз для українців 14 квітня - ЗМІ

Про такі плани повідомляє Польське радіо.

Видання нагадує, що у понеділок агентство Reuters повідомило про очікуване позитивне рішення Єврокомісії щодо скасування віз для українців в цьому місяці.

Водночас наголошується, що Європейська комісія може лише запропонувати скасування віз, але остаточне рішення в цій справі належать країнам ЄС.

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При цьому видання підкреслює, що після недавнього голландського референдуму з’явилися сумніви, чи Брюссель запропонує внести зміни до положень, аби зняти Україну зі списку країн, що підпадають під вимоги про отримання віз. У ході референдуму, більшість голландців проголосували проти Угоди про асоціацію ЄС з Україною. І хоча питання віз не пов’язане з цією угодою, але багато коментаторів вважали, що небажання до наближення країн східної Європи до ЄС може також вплинути на рішення про скасування віз.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сподівається, що в Європі вже найближчим часом розглянуть безвізовий режим з Україною.