Президент сподівається, що в Європі вже найближчим часом розглянуть безвізовий режим з Україною

Президент України Петро Порошенко очікує, що Єврокомісія днями передасть у Раду ЄС та Європарламент законодавчу пропозицію щодо запровадження безвізового режиму для українців.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Найближчим часом, днями, я чекаю рішення Єврокомісії про передачу законодавчої пропозиції в Європейську раду і в Європарламент щодо безвізового режиму, і я сподіваюсь, що українці отримають його», - заявив Порошенко.

Він нагадав, що у п’ятницю, 8 квітня, спілкувався з прем’єр-міністром Нідерландів, який чітко заявив, що Нідерланди підтримуватимуть ініціативу з надання українцям безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що Єврокомісія у квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною.

23 березня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський повідомив, що Європейська рада та Європейський парламент у першому півріччі цього року розглядатимуть прогрес України щодо виконання необхідних вимог для запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

8 квітня заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв запевнив, що негативні результати референдуму у Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС не позначаться на лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.