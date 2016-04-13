Мусій заявив про трьох претендентів на крісло глави МОЗ

Народний депутат Олег Мусій заявив про те, що на посаду міністра охорони здоров'я претендують три людини. Його цитує "112 Україна".

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За словами Мусія, для початку необхідно заслухати програми кандидатів: "Якщо призначать міністра, який не буде співпрацювати з міністерством, то не варто чекати змін. Треба вибирати міністра, який готовий відповідати за дійсне положення речей. Реформи ми комітетом будемо робити самі".

Серед можливих кандидатів на міністерське крісло він зазначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Шафранського, заступник міністра Романа Ілика та директора Інституту серця Бориса Тодурова.

Як раніше повідомив голова фракції БПП Юрій Луценко, узгоджені кандидатури на посади всіх міністрів, крім глави МОЗ, яку навіть ніхто не запропонував.

Пізніше Ольга Богомолець зазначила, що ніхто не хоче очолити Міністерство охорони здоров'я в новому уряді через відсутність коштів на проведення реформ.