У новому уряді залишається вакантною посада очільника МОЗ - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказала у коментарі журналістам після засідання фракцій коаліції.

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Вона зазначила, що БПП не погодив міністра з питань охорони здоров'я.

"До завтра, можливо, це питання вирішиться", - долала Сюмар.

Як раніше поінформував голова фракції БПП Юрій Луценко, узгоджено кандидатури на посади всіх міністрів, крім глави МОЗ, яку навіть ніхто не запропонував.

Згодом Ольга Богомолець додала, що ніхто не хоче очолити Міністерство охорони здоров’я у новому уряді через відсутність коштів на проведення реформ.