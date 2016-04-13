Турчинов назвав співробітництво з НАТО стратегічним напрямом для України

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі співрозмовники обговорили питання співробітництва між нашою країною та НАТО, значну увагу приділивши питанню реформування окремих напрямів сектору безпеки і оборони України та переходу на стандарти НАТО. Окрім того, сторони обговорили питання підготовки до саміту НАТО у Варшаві та участь у ньому України.

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За словами Турчинова, співробітництво з НАТО для нашої країни - це "стратегічний напрям".

"Ми не бачимо альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції", - наголосив Секретар РНБО, подякувавши Александеру Вершбоу та в його особі керівництву Альянсу "за чітку та послідовну позицію у підтримці України в цьому питанні".

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