Соболєв: Склад уряду призначили з порушеннями Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат Сергій Соболєв (“Батьківщина”).

Він нагадав, що відповідно до Конституції, подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ України до ВР вносить президент України. Він додав, що так і було зроблено президентом, але парламент голосував не за президентські проекти рішень, а за депутатські, що є порушенням Конституції України.

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Він нагадав, що також з порушенням Конституції України було прийнято постанову про призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України, оскільки голосувалося не президентський проект постанови, а проект постанови, внесений народними депутатами України Юрієм Луценком та Максимом Бурбаком.

Він зазначив, що якщо таким чином з порушенням Конституції створюється уряд, то так він і завершить свою роботу через кілька місяців.