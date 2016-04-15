Байден: призначення реформістського генпрокурора є однією із умов для підтримки України

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.

Віце-президент США провів телефонну розмову з новообраним головою українського уряду Володимиром Гройсманом та привітав його з обрання на посаду прем'єра, новим складом уряду та урядовою програмою реформ, яку схвалила Верховна Рада.

"Віце-президент підкреслив, що для збереження міжнародної підтримки України, нова команда повинна швидко рухатися шляхом української програми реформи, в тому числі виконувати свої зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, а також впроваджувати Мінські угоди і затвердити нового, реформістського Генерального прокурора", - стверджується у повідомленні.

Читайте такожВ Раду внесли законопроект, який дає "зелене світло" призначенню Луценка генпрокурором

Також Байден знову підтвердив непохитну прихильність Сполучених Штатів стосовно процвітання, суверенітету та територіальної цілісності України.