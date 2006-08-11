Ахметов теж напоїв Луценка чаєм

На прес-конференції міністр внутрішніх справ заявив, що 3 серпня він зустрічався з Віктором Януковичем, коли той ще був кандидатом в прем`єри. Запрошення на цю зустріч Луценко отримав від Ахметова. Міністру така форма запрошення здалася "дивною". Луценко також зазначив, що і цього разу пив чай з Ахметовим ( як відомо, свого часу Луценко запрошував Ахметова попити чаю і відповісти на деякі запитання щодо криміногенної ситуації у Донецькій області).