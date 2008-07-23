Ющенко розуміє, що інтеграція без Божого благословення неможлива

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що відзначення 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі сприятиме об’єднавчим процесам в українському православ’ї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистій зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що ті дні, коли Україна святкуватиме Хрещення Київської Русі, будуть корисними для міжцерковного порозуміння, досягнення толерантності у суперечливих питаннях.

«Я вірю, що 1020-річчя Хрещення Київської Русі надасть імпульсу об’єднавчим процесам в українському православ’ї. Я не маю жодного сумніву в тому, що єдність православ’я має стати надійною основою для єдності українського народу», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО закликав духовенство докласти максимум зусиль для забезпечення гармонії між церквами, які представлені в Україні.

«Я переконаний, що і цією дорогою ми пройдемо зі злагодою, порозумінням і з християнською толерантністю», - сказав він, висловивши переконання, що спільними зусиллями вдасться подолати непорозуміння.

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, він добре розуміє, яке місце належить вірі у формуванні духовності, моральних цінностей, формуванні державності.

Він підкреслив, що про який би курс держави не йшлося, які б дії не робила країна по своїй демократизації, інтеграції до світових процесів без «Божого благословення, без підтримки духовенства цього курсу важко реалізувати».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що церковний мир - це одна з фундаментальних основ соборності України.

Президент підкреслив, що 1020-річниця Хрещення Київської Русі є святом усіх українських громадян незалежно від віри, приналежності до конфесій, оскільки усі мають одного Бога, ті самі моральні і духовні цінності. Тому він вважає, що і духовенство, і світська влада мають зробити все, щоб відбулось гідне відзначення цієї річниці.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що питання відносин церкви і держави будуть завжди предметом його великої уваги.

Водночас, він наголосив, що у будь-якій демократичній країні влада ніколи не буде втручатися у справи церкви. За словами Президента, завданням держави є створення належних умов для вільного, безперешкодного розвитку релігій, функціонування всіх релігійних громад тощо.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що держава готова бути надійним партнером церкви у тих сферах, де цілі влади і цілі релігії збігаються, де вони можуть гармонійно доповнювати один одного і співробітничати, а «це мир, це злагода в суспільстві, духовне оздоровлення…».