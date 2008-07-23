Підліток загинув від удару блискавки у момент розмови по мобільному

15-річний підліток із села Висоцьке Дубровицького району Рівненської області загинув внаслідок удару блискавки у момент розмови по мобільному телефону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні МНС в області, трагедія сталась на березі річки Горинь, куди хлопець прийшов порибалити разом з двома друзями. Коли розпочалася гроза, його друзі поспішили додому, а він залишився на березі. Встановлено, що під час грози хлопець розмовляв по мобільному телефону.