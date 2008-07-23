Підліток загинув від удару блискавки у момент розмови по мобільному
15:50, 23 липня 2008Політика
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Хлопцеві було 15 років
15-річний підліток із села Висоцьке Дубровицького району Рівненської області загинув внаслідок удару блискавки у момент розмови по мобільному телефону.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні МНС в області, трагедія сталась на березі річки Горинь, куди хлопець прийшов порибалити разом з двома друзями. Коли розпочалася гроза, його друзі поспішили додому, а він залишився на березі. Встановлено, що під час грози хлопець розмовляв по мобільному телефону.
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