Савченко обміняють на російських ГРУшників до кінця травня - ЗМІ

Як розповів федеральний чиновник і підтвердив співрозмовник, близький до керівництва Ради Федерації, Москва передасть Савченко в Україну для відбування покарання, а Київ поверне Росії двох засуджених військових, Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, повідомляє РБК.

Наголошується, що ці процеси будуть синхронізовані, але відбудуться тільки після того, як вирок Александрову і Єрофеєву набуде чинності, тобто не раніше середини травня.

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По російському закону вирок суду набирає чинності через десять днів після оголошення, якщо не були подані апеляційні скарги, за українським законом — через 30 днів. І якщо судове рішення щодо Савченко вже вступило в силу 5 квітня, то вирок Александрову і Єрофеєву вступить тільки в середині травня, якщо не буде до цього оскаржений.

«Повинні пройти терміни процедури оскарження. Тому до травня все зависне», — сказав співрозмовник в Раді Федерації. За словами співрозмовника, в подальшому крім Савченко буде обговорюватися обмін ще кількох росіян.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії.

22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які загинули вже після того, як українку захопили в полон.

Нагадаємо, 20 квітня у Мін'юсті РФ повідомили про отримання від Міністерства юстиції України запиту про надання документів, необхідних для передачі засудженої в Росії Савченко Києву для подальшого відбування покарання.