Політично питання звільнення Савченко вирішено - адвокат

Про це в ефірі "5 каналу" заявив адвокат Надії Савченко Микола Полозов. "Враховуючи заяви офіційних осіб, президента Путіна, спікера ради федерації Матвієнко - політично питання вирішене", - заявив Микола Полозов.

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Також адвокат зазначив, що президент РФ Володимир Путін крім цього, сподівається обміняти звільнення Надії Савченко на послаблення санкцій проти Росії. "Я вважаю так, що Путін безумовно зацікавлений у тому, щоб розміняти звільнення Надії Савченко на послаблення санкцій. І так званий "обмін" на російських військових Александрова і Єрофєєва - це лише ширма для домовленостей Володимира Путіна з Заходом, не з Україною. Разом з тим, він вже сказав "А" і говорити "Б" в іншу сторону йому буде набагато складніше, ніж він би просто мовчав", - зазначив адвокат.