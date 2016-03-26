Савченко буде відбувати термін, Путін поки ніяких рішень не приймав - Пєсков

Про це заявив прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков в програмі "Право знати!" телеканалу ТВЦ, повідомляє ТАСС.

"По Савченко ситуація для нас гранично проста і гранично зрозуміла: Савченко є засудженою, а далі все відбувається у відповідність до законом Російської Федерації. Вона буде відбувати термін. Інші рішення можуть прийматися тільки главою держави. Поки що таких рішень немає", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко і її захист відкидають звинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання в СІЗО Савченко кілька разів оголошувала голодування і погрожує розпочати сухе голодування з 6 квітня.

Нагадаємо, раніше лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що домовленість про передачу незаконно ув'язненої в Росії української льотчиці Надії Савченко Україні вже є.