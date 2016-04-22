Фірташ поки не є обвинувачуваним у справі про хабарі поліції Німеччини, його статус може змінитися - ЗМІ

Як повідомляє "Німецька хвиля", у справі про підкуп співробітника земельного відомства кримінальної поліції землі Мекленбург - Передня Померанія наразі Фірташ має процесуальний статус свідка.

У прокуратурі міста Шверін, яка розслідує справу, заявили, що головною підозрюваною наразі є 69-річна мешканка Берліна, яка, працюючи під виглядом співробітниці консалтингового бюро, продавала зацікавленим особам інформацію, отриману від держслужбовців за допомогою хабарів, у тому числі від співробітників поліції і прокуратури.

Жінку підозрюють у тому, що вона за хабарі, зокрема, отримувала інформацію від співробітника відомства кримінальної поліції німецької федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія в інтересах Фірташа.

Цей посадовець, вочевидь, передавав українському бізнесмену інформацію про хід слідства проти нього у Сполучених Штатах, де Фірташа звинувачують у корупції. Співробітник поліції, не маючи на це повноважень, робив запити до американських колег, вдаючи, що він веде слідство у справі проти Фірташа.

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За інформацією телерадіокомпанії NDR, хабарі за інформацію для українського мільярдера могли становити більше півмільйона євро.

20 квітня на віллі Фірташа у Відні за запитом німецької прокуратури відбувся обшук.

Слідчі шукали інформацію, яка могла би слугувати доказами у справі проти німецького слідчого та жінки, яку підозрюють у передачі йому хабарів. Якщо у справі з'являться нові докази, статус Фірташа може змінитися.

"Це можливо. Але я не хотів би вдаватися до спекуляцій на цій стадії слідства", - зазначив речник прокуратури міста Шверін.

Австрійський адвокат Дмитра Фірташа Дітер Бемдерфер відмовився від коментаря.

За підкуп посадової особи, відповідно до кримінального кодексу Німеччини, загрожує до п'яти років позбавлення волі.