Порошенко виступає проти призначення заступників генпрокурора за політичним принципом

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Коментуючи пропозицію фракцій коаліції про те, щоб посади заступників генпрокурора розділити за політичним принципом, президент заявив, що «ця система не має шансів на проходження через парламент, вона не відповідає Конституції України».

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«На сьогоднішній день ми маємо зробити все можливе для того, щоб забезпечити прозорий принцип комплектації та реформування всієї системи прокуратури», - сказав Порошенко.

Як відомо, заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук заявив, що на засіданні фракції 18 квітня народні депутати обговорювали можливість делегувати на посаду першого заступника генерального прокурора нинішнього заступника міністра юстиції Наталію Севостьянову і народного депутата Дмитра Сторожука.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Віктора Шокіна президентом з посади генерального прокурора.

3 квітня Порошенко підписав указ про звільнення Шокіна.

21 квітня голова фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко заявив, що президент розглядає щонайменше 4 кандидатури на посаду генерального прокурора.