Президент звільнив Шокіна з посади генпрокурора

Віктор Шокін указом президента України звільнений з посади генерального прокурора.

Про це сам глава держави Петро Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

«Після голосування у минулий вівторок (за відставку Шокіна з посади генпрокурора - УНІАН) надійшли документи з Верховної Ради і був підписаний указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора», - сказав Порошенко.

«На сьогоднішній день моїм указом він відправлений у відставку», - додав президент.

Порошенко також наголосив, що наступного пленарного тижня (12-15 квітня) парламент має призначити нового генерального прокурора.

«Я також відкриваю необхідні консультації з парламентськими фракціями щодо кандидатури нового генерального прокурора», - заявив президент.

«Впевнений в тому, що на наступному пленарному тижні ми також не маємо затягувати, і країна повинна мати нового генерального прокурора, і він має бути чесним та принциповим», - додав президент, зауваживши, що майбутній генпрокурор буде поглиблювати вже розпочаті реформи в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Шокіна президентом з посади генерального прокурора.