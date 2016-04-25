Кабмін 27 квітня скасує санкції проти Ірану – депутат
Кабінет міністрів України у середу, 27 квітня, розгляне питання скасування санкцій щодо Ірану, які через ядерну програму цієї країни Україна запровадила 11 років тому слідом за США, Євросоюзом та іншими країнами.
Про це повідомила народний депутат, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко на своїй сторінці у Facebook.
“У середу Кабмін нарешті скасує санкції проти Ірану. Такий довгоочікуваний крок лише посилить співпрацю між українським бізнесом, представниками агросектору, харчової промисловості. Про це домовилися з міністром Климкиним і депутатами, які готують візит до Тегерана", - написала вона.
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Також голова комітету зазначила, що зняття санкцій є шансом для української аграрної, машинобудівної та освітньої галузей вийти на новий перспективний ринок.
Як повідомляв УНІАН, Іран зацікавлений у поставках української агропродукції і готовий запропонувати Україні альтернативу в поставах вуглеводнів, а також пропонує спільне використання нових транспортних коридорів на сході.
Україна в 2016 році планує відновити співпрацю з Ісламською Республікою Іран у політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах після 11-річної перерви у зв'язку з дією санкцій. У травні-червні до Тегерана буде направлено торговельну місію України.