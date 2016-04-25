Кабмін 27 квітня скасує санкції проти Ірану – депутат

Про це повідомила народний депутат, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко на своїй сторінці у Facebook.

“У середу Кабмін нарешті скасує санкції проти Ірану. Такий довгоочікуваний крок лише посилить співпрацю між українським бізнесом, представниками агросектору, харчової промисловості. Про це домовилися з міністром Климкиним і депутатами, які готують візит до Тегерана", - написала вона.

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Також голова комітету зазначила, що зняття санкцій є шансом для української аграрної, машинобудівної та освітньої галузей вийти на новий перспективний ринок.

Як повідомляв УНІАН, Іран зацікавлений у поставках української агропродукції і готовий запропонувати Україні альтернативу в поставах вуглеводнів, а також пропонує спільне використання нових транспортних коридорів на сході.

Україна в 2016 році планує відновити співпрацю з Ісламською Республікою Іран у політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах після 11-річної перерви у зв'язку з дією санкцій. У травні-червні до Тегерана буде направлено торговельну місію України.