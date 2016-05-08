Савченко заплатила штраф, призначений російським судом – мама льотчиці

Незаконно засуджена в Росії українська льотчиця Надія Савченко сплатила штраф в розмірі 30 тис. рублів, призначений їй російським судом.

Про це заявила мама льотчиці Марія Савченко, повідомляє телеканал «112 Україна».

"Ми з адвокатами спілкуємося переважно через інтернет, а так, коли вони приїжджають, наприклад, Полозов був три дні, то ми з ним позавчора зустрічалися. Він сказав, що Наді трохи легше, вона трохи почала їсти. Розповідав, що їй дали документи, щоб повернутися в Україну. Там є графа, де треба визнати, що вона перейшла кордон і попросила притулку, і говорив, що вона розсміялася. Також там є штраф. Полозов пояснив їй, що є стаття, якщо вона не заплатить цей штраф, то ці документи не будуть вважатися дійсними. Тоді вона погодилася. У неї грошей там немає, консули дали їй 40 тис., вона 30 тис. віддала і сказала, щоб вони ними вдавилися", - сказала мама Савченко.

Як повідомляв УНІАН, суд в РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України Петро Порошенко повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.