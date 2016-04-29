Савченко заповнила всі документи на екстрадицію - адвокат

Про це повідомив її адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

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"Заповнювали з нею заяви, необхідні для передачі її в Україну по конвенції. Ретельно вибирали формулювання. Від низки запропонованих у зразках заяв формулювань Надія відмовилася, замінила своїми. Всі заяви складені на ім'я директора ФСВП Корнієнко. Обговорювали положення конвенції про видачу, її наслідки", - написав Полозов.

За його словами, все, що вимагалося від Савченко, вона виконала, тепер терміни її звільнення залежать цілком і повністю від моторності дій влади.

Він також повідомив, що Савченко почувається вже краще. "Скаржиться тільки, що після сухого голодування повільно відновлюється", - зазначив адвокат.

Крім того, Полозов розповів Савченко про спробу затримання у Росії її сестри Віри, про оголошення в розшук. "Надія не знала про цей інцидент, була вкрай обурена. Великих зусиль коштувало вмовити її не робити різких необачних дій у зв'язку з цим, вона написала заяву з цього приводу", - зазначив він.

Також адвокат додав, що "передав всі слова підтримки, які мені прислали для Надії. Вона подякувала всім за теплі слова".

Полозов повідомив, що наступна його зустріч з Савченко відбудеться в день її народження 11 травня.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

27 квітня стало відомо, що тюремники видали Савченко документи на екстрадицію.