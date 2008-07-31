Симоненко хоче бачити Шандру за гратами

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ необхідно не просто відправити у відставку, а й притягнути до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я вважаю, що ШАНДРУ не тільки треба зняти з посади, а ще притягнути до кримінальної відповідальності», - сказав він.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що саме на глава МНС винен у відсутності прогнозу негоди, яка призвела до стихійного лиха.

«Міністр залишив країну, по суті справи, без конкретних рішень, конкретних дій, і таким чином він також несе відповідальність за ту трагедію, яка відбулась», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, П.СИМОНЕНКО сьогодні, 31 липня, з трибуни парламенту заявив, що фракція КПУ пропонує ВР невідкладно розглянути питання щодо висловлення недовіри міністру з питань надзвичайних ситуацій В.ШАНДРІ через незадовільну роботу з ліквідації наслідків стихійного лиха в 6 областях.

В.ШАНДРА вважає цю пропозицію П.СИМОНЕНКА не більше, ніж емоційною заявою.