У Берліні почалися переговори в "нормандському форматі" на рівні глав МЗС (фоторепортаж)
У Берліні почалися переговори в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ України, Німеччини, Росії та Франції з метою досягнення прогресу у виконанні Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає власний кореспондент УНІАН, переговори почалися на віллі Міністерства закордонних справ ФРН під Берліном одразу після того, як на місце прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро.
На переговори, які, як очікувалося, повинні були розпочатися об 11:00, він приїхав останнім, близько 12:00.
Перед цим на віллу приїхали міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, Росії Сергій Лавров і України Павло Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обіцяє підняти питання про звільнення незаконно засудженої в Росії української льотчиці, народного депутата Надії Савченко на зустрічі глав МЗС держав "нормандської четвірки" сьогодні в Берліні.