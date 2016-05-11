У Берліні почалися переговори в "нормандському форматі" на рівні глав МЗС (фоторепортаж)

Як передає власний кореспондент УНІАН, переговори почалися на віллі Міністерства закордонних справ ФРН під Берліном одразу після того, як на місце прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро.

На переговори, які, як очікувалося, повинні були розпочатися об 11:00, він приїхав останнім, близько 12:00.

Перед цим на віллу приїхали міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, Росії Сергій Лавров і України Павло Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обіцяє підняти питання про звільнення незаконно засудженої в Росії української льотчиці, народного депутата Надії Савченко на зустрічі глав МЗС держав "нормандської четвірки" сьогодні в Берліні.