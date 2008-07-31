Як українці оцінюють економічну ситуацію (опитування)
16:14, 31 липня 2008Політика
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Дані «ФОМ-Україна»
Більшість населення України (65,9%) вважають, що економічна ситуація в Україні погіршується.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування громадської думки, представлені на прес-конференції генеральним директором ТОВ «ФОМ-Україна» Олександром БУХАЛОВИМ.
На думку 22,8% респондентів, економічна ситуація залишається без змін і 7,4% вважають, що ситуація поліпшується. При цьому важко було відповісти 4%.
Опитування громадської думки проводилося «ФОМ-Україна» 12-25 липня методом інтерв`ю за місцем проживання респондентів. В опитуванні брали участь 2 тисячі респондентів, похибка вибірки 2,2%.
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